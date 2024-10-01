إعلام إسرائيلي: توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية أمر مطروح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية أمر مطروح على طاولة صناع القرار.

التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية

جدير بالذكر أن أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، قال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح بأن «العالم أحسن حالا دون نصرالله»، ما يؤكد على أن البيت الأبيض متضامن تماما مع ما تقوم به إسرائيل في لبنان وغزة واليمن، واصفا المشهد بأنه حالة اشتعال في الشرق الأوسط خرجت عن نطاق المعقول.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبراية، أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية، متابعا: «تدخل إيران في هذه الحرب غير متوقع لأن إيران تهتم بأمنها القومي وبملفاتها ولبنان وفلسطين ليست جزءا أصيلا من الأمن القومي لإيران».

التصعيد بالنسبة لإسرائيل

وأكد أن آلية التصعيد بالنسبة لإسرائيل هي إلحاق أكبر قدر من القتل للفلسطينيين أو اللبنانيين حتى يكون رادع لهم بعدم التفكير في الهجوم على دولة الاحتلال، لافتا إلى أنه بعد 7 أكتوبر الماضي تغيرت السياسة الإسرائيلية إلى سياسة التعامل مع الجماعات التي ليست بدول ،إلا أن هذه الجماعات الصغيرة بشكل كبير لا تخشى الهجوم على إسرائيل، كما يمكنها أن تتطور من عملياتها أو استخدام أسلحة متطورة.