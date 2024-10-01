ارتفاع الدولار مقابل نظرائه بعد رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة

وفقا لرويترز

شهد اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر، ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين، بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أثناء الليل المزيد من التخفيضات الضخمة في أسعار الفائدة.

ووفق لوكالة رويترز، لم يبتعد اليورو كثيرا عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله أمس الاثنين بعد انخفاض التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، مما عزز الاحتمالات بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وعن العملة اليابانية، فقد استقر الين بالقرب من منتصف نطاقه مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي، بعد يومين متقلبين مع تقييم المتداولين لرئيس الوزراء الياباني القادم وحكومته.

فيما تبنى باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشددا في كلمة ألقاها في مؤتمر بولاية تينيسي، قائلا إن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، قائلا: "هذه ليست لجنة تشعر بأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة".

توقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى

ويظل المتعاملون على يقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في نوفمبر، لكنه خفض توقعات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 35.4% من 53.3% في اليوم السابق، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

فيما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المتوقع بنحو نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.

وجاءت كلمة باول قبل أسبوع حافل بالبيانات الأمريكية، بما في ذلك مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء وتقرير غير التصنيع يوم الخميس، يليه أرقام الوظائف الشهرية الحاسمة المحتملة يوم الجمعة.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "قال باول إن السرعة التي يخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات، لذا فمن الواضح أنه لا يستبعد احتمال حدوث تحركات أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في المستقبل".

وتابع:"قد تكون بيانات الرواتب الصادرة يوم الجمعة حاسمة في تحديد الاتجاه الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الإنفاق".



ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 100.85 بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.23% إلى 143.95 ين، بعد تذبذبه من أعلى مستوى عند 146.495 ين يوم الجمعة إلى أدنى مستوى عند 141.65 ين يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم تأكيد تعيين شيجيرو إيشيبا رئيسا جديدا للوزراء في اليابان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في نظر الأسواق باعتباره من صقور السياسة النقدية، على الرغم من تخفيف حدة الخطاب مؤخرا بشأن الحاجة إلى تطبيع السياسة.



استقرار اليورو اليوم والدولار الأسترالي

واستقر اليورو عند 1.1132 دولار بعد أن هبط إلى مستوى 1.1113 دولار في الجلسة السابقة.

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.6914 دولار، بعد ارتفاعه إلى 0.69435 دولار يوم الاثنين.

وفي الصين، أصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، البنك المركزي الصيني أوامره للمقرضين بخفض أسعار الرهن العقاري بحلول نهاية شهر أكتوبر. كما خففت مجموعة من المدن الكبرى مثل قوانجتشو وشنجهاي وشنتشن القيود المفروضة على شراء المساكن بشكل كبير.

وانخفض اليوان الصيني اليوم الثلاثاء إلى 7.0116 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن هبط بنحو 0.36% خلال الليل وسط احتمالات المزيد من التيسير النقدي.

وتبدأ الصين عطلة الأسبوع الذهبي اعتبارًا من اليوم، حيث ستكون الأسواق المالية المحلية مغلقة.