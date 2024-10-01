عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية ضد حزب الله جنوب لبنان

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال المتحدث في بيان: "وفقا لقرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية مستهدفة ومحددة في جنوب لبنان ضد أهداف إرهابية وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، في عدد من القرى القريبة من الحدود، مما يشكل تهديدا فوريا وتهديد حقيقي للمستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية".

وأضاف: "ويعمل الجيش الإسرائيلي وفقا لخطة منتظمة صممتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، والتي تدربت واستعدت لها القوات في الأشهر الأخيرة".

وتابع البيان: "يرافق القوات البرية في جهد هجومي قوات من سلاح الجو والمدفعية التي تهاجم أهدافا عسكرية في المنطقة في جهد منسق مع مقاتلي القوات البرية".

وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على مراحل الحملة ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي. وعملية "سهام الشمال" مستمرة بحسب تقييم الوضع بالتزامن مع القتال في غزة وساحات أخرى".

وأكد المتحدث باسم الجيش "مواصلة القتال والعمل لتحقيق أهداف الحرب، وفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني دولة إسرائيل وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وطلب البيان "عدم نقل الشائعات والتقارير غير الرسمية حول أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي، والالتزام بالإعلانات الرسمية فقط".