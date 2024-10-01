إسرائيل تشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بيروت

كشفت وكالة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت متأخر من يوم الاثنين الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بثلاث غارات على الأقل.

وأضافت أن القصف استهدف الرويس، والليلكي، وبئر العبد.

وصرحت بأن الغارات استهدفت أيضا محيط مطار بيروت الدولي.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مناطق المريجة والرويس.

وفي وقت سابق وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا ‏إلى جميع السكان المتواجدين في عدد من المباني في أحياء الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، وطالبهم بإخلائها فورا.