صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع

ذكرت وكالة روسيا اليوم بأن هناك دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام شمال إسرائيل، وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع استهدفت بلدات في إصبع الجليل والمطلة شمالي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت متأخر من امس الاثنين الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بثلاث غارات على الأقل.

واستهدف القصف الرويس، والليلكي، وبئر العبد.

كما استهدفت الغارات أيضا محيط مطار بيروت الدولي، وأيضا الغارات استهدفت مشروعا سكنيا يضم عددا كبيرا من الأبنية السكنية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مناطق المريجة والرويس.

هذا وذكرت مراسلتنا أن القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية مستمر، ووصفت الغارات بالعنيفة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت "مشروع الكاظم" و"مشروع الأمير"، مبينة أن كل مشروع يضم عددا كبيرا من الأبنية السكنية.