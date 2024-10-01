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عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية ضد حزب الله جنوب لبنان
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع

صواريخ
صواريخ

 

ذكرت وكالة روسيا اليوم بأن هناك دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام شمال إسرائيل، وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع استهدفت بلدات في إصبع الجليل والمطلة شمالي إسرائيل.

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استهداف قاعدة فكتوريا بمحيط مطار بغداد

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إسرائيل تشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بيروت

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت متأخر من امس الاثنين الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بثلاث غارات على الأقل.

واستهدف القصف الرويس، والليلكي، وبئر العبد.

كما استهدفت الغارات  أيضا محيط مطار بيروت الدولي،  وأيضا الغارات استهدفت مشروعا سكنيا يضم عددا كبيرا من الأبنية السكنية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مناطق المريجة والرويس.

هذا وذكرت مراسلتنا أن القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية مستمر، ووصفت الغارات بالعنيفة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت "مشروع الكاظم" و"مشروع الأمير"، مبينة أن كل مشروع يضم عددا كبيرا من الأبنية السكنية.

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