تعليم إسكندرية يفصل طالبة ..لهذا السبب

امرت هبة سليمان مدير ادارة العجمى التعليمية بالاسكندرية، بفصل الطالبة المعتدية على زميلتها بمدرسة مجدى بن حليم بالصف الاول الاعدادى لمدة اسبوع ومنعها من دخول المدرسة ،اثر خلافات بينهما كما امرت بالتحقيق فى الواقعة .

وقالت «هبة»، إن التحقيق أثبت وجود تعدٍ وعنف من طالبة الصف الثالث الإعدادى بحق طالبة الصف الأول، وبناء عليه تم تطبيق اللائحة الداخلية المعروفة بـ«لائحة الانضباط المدرسى»، وتقرر فصل الطالبة المعتدية لمدة أسبوع ومنعها من دخول المدرسة.

اوضحت أن والد الطالبة المعتدى عليها طلب التصالح بين الطالبتين لإعادة الألفة والمودة بينهما وحتى لا يكون هناك ضغينة فى نفس الطالبة المعتدية، خاصة بعدما تم فصلها أسبوعا بسبب الواقعة.

وأضافت: «الطالبة المعتدى عليها ضعيفة البنيان وبالتالى ظهر جليا أثر التعدى عليها بالدفع وإيقاعها على الأرض».

كانت مدرسة مجدى بن حليم، فى ادارة العجمى التعليمية، شهدت واقعة تعدى طالبة على أخرى داخل المدرسة، مما دعا مديرية الإدارة بالتحقيق الفوري فى الواقعة وكشف ملابسات الواقعة.

ونفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي طالبة على زميلتها بمدرسة مجدى بن حليم، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، باستخدام سلاح أبيض «موس»، مؤكدة على أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يُسمح للطالبات بالدخول بأي سلاح للمدرسة.

كان قد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي طالبة على زميلتها بمدرسة مجدي بن حليم، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، باستخدام سلاح أبيض "موس"، ليس له أي أساس من الصحة، ولا يُسمح للطالبات بالدخول بأي سلاح المدرسة، مشيرًا إلى أن ما حدث مجرد مشاجرة كلامية بين الطالبات، وتم حلها على الفور بحضور أولياء الأمور، وتم التصالح بين الطالبات، ، وكل الأمور تسير على ما يرام.

وقالت الطالبة المعتدى عليها من زميلتها بالضرب في مدرسة مجدي بن حليم، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، خلال فيديو لها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماحصلش حاجة صاحبتي ضربتني بإيديها مش بموس، وكنت بجيب حاجات من الكانتين".

وأعلنت مدرسة مجدي بن حليم، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك بيانا توضيحيا ذاكرة: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تود إدارة المدرسة أن تطمئن أولياء الأمور أن طالبات المدرسة جميعهن بخير وسلامة، وترجو منهم عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، حفظكم الله من كل مكروه، مدير المدرسة عفاف محمد.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، من نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها أثارة البلبلة، مطالبا بتحري الدقة في نشر الأخبار حفاظا على سمعة الطالبات.