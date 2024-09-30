إعصار هيلين الأعنف منذ 173 عاما يواصل حصد الأرواح

إعصار هيلين .. تعرضت فلوريدا لإعصار هو الأعنف منذ 173 عامًا حتى وصل إلى اليابسة من خليج المكسيك، وضرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة USA Today أن إعصار هيلين القوي، والذي صنف من الدرجة الرّابعة، وهو "خطير للغاية"، إذ لم تقع كارثة طبيعية بهذا الحجم في تلك المنطقة منذ عام 1851.

ووصلت سرعة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء.

وتسبب الإعصار في إغلاق المدارس والمطارات والطرق في الولاية، وتم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أربع مقاطعات في فلوريدا، وطلب مكتب مقاطعة تايلور من أولئك الذين رفضوا عمليات الإجلاء أن يكتبوا أسماءهم وتواريخ ميلادهم وبعض المعلومات عنهم على أذرعهم بحبر يصعب إزالته، حتى يتم التعرف عليهم في حال تعرضوا للخطر جراء الإعصار.

وصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأمريكي في فلوريدا، مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت، كما قلّصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج.

وتواصل السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة، الأحد، بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وأدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا.

ووفقا لإحصاءات رويترز التي استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين في الولايات، تسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسى.

ويخشى المسؤولون من أنه لا يزال من الممكن العثور على المزيد من الجثث.

وقالت شركات تأمين وخبراء إن التقديرات لحجم الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين تشير إلى أنها ستتراوح بين 15 مليار دولار وما يزيد على 100 مليار.

ومن المقرر أن يصدر المسؤولون تقييمات لما خلفه الإعصار، وهو ما سيوفر صورة أوضح لحجم الأضرار.

وستصبح الأضرار التي لحقت بالممتلكات والخسائر الاقتصادية أكثر وضوحا عندما يقوم المسؤولون بتقييم الدمار.

ومع سقوط أبراج هواتف محمولة في عدة ولايات، لم يتمكن كثير من الأشخاص حتى الآن من الاتصال بذويهم، وتم إدراجهم في عداد المفقودين.

وفي نورث كارولاينا قال، كوينتين ميلر، قائد شرطة الولاية في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين، إن جميع الوفيات تقريبا حدثت في مقاطعة بونكومب، حيث لقي 30 شخصا حتفهم.

وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ أن الإعصار خلف أضرارا كبيرة بأنظمة المياه والاتصالات وبعض الطرق الحيوية.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن 2.7 مليون شخص تقريبا ظلوا بدون كهرباء، الأحد، بانخفاض 40 في المئة عن يوم الجمعة الماضي.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة بعد أن ضرب الإعصار هيلين ساحل الخليج في فلوريدا مساء الخميس، ما أدى إلى تدمير منازل.