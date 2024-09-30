بسبب أحداث لبنان.. تأجيل حفل مايا دياب

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مايا دياب الذي كان مقررا في 5 اكتوبر المقبل، عن تأجيله، وذلك تضامنا مع الأحداث التي تحصل في لبنان.

تأجيل حفل مايا دياب

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بيان حول تأجيل الحفل ، جاء فيه: “نظرا للوضع المؤسف الحالي الذي يمر به لبنان تمّ تأجيل حدث الجمعية الذي ستحييه النجمة مايا دياب حتى وقت لاحق”.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية في بيروت وسقوط عدد من الشهداء والمصابين وسط تلويح من قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول لبنان بريا.