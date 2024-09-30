رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي ووزير العدل بعيد القضاء المصري

هنأ المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والمستشار وزير العدل، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وجموع قضاة مصر، بمناسبة عيد القضاء المصري.

وجاء في برقية التهنئة: بمناسبة عيد القضاء المصري، هذا العيد الذي يجسد تاريخًا عريقًا من العطاء والبذل في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، ومكانة القضاء المصري العريقة ودوره المحوري في صون العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وأكمل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة في برقيته: إن القضاء المصري هو ميزان العدل ومصباح الإنصاف، يحمي حقوق المواطنين ويصون كرامتهم، ويساهم في بناء مجتمع عادل مزدهر. وعلى مر العصور، كان القضاء المصري الحصن الحامي للحقوق والحريات، وعماد الدولة ومؤسساتها. وهو اليوم، كما كان بالأمس، يواصل مسيرته النبيلة في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف.