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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: "السودانيون زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشاهد الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على استقرار الدولة المصرية، قائلًا: "مصر تستضيف وتقبل هجرة غير شرعية تأتي بمشاكلها وأزماتها.. هناك من يؤيد الجيش السوداني وآخر يؤيد الدعم السريع.. زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل.. زي ما في احتفالات لاستعادة الجيش لمناطق في السودان هناك احتفالات في فيصل.. وأيضا اللي جايين من سوريا في مؤيد النظام ومن يعارضه".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مخاطر على الاستقرار الموجودة في مصر منها ظواهر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك فرق بين الهجرة غير الشرعية واللجوء السياسي والإنساني ولا يجوز الخلط بينهما.

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وتابع: الهجرة غير الشرعية لمصر تصنع عشوائيات وهو خطر يداهم المجتمعات، مؤكدا أن مصر استقبلت الملايين من الهجرة غير الشرعية دون أن تكون مستعدة على أي نحو، ويمثلون ضغط على الاقتصاد المصري، موضحا أن اللاجئين في مصر لا يتعدون بضعة آلاف طبقا لمفوضية اللاجئين"، منوهًا بأن الخطر الحقيقي في أن المهاجرين يعيشون بمصر مع اختلاف توجهاتهم السياسية".

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