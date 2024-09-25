إبراهيم عيسى: السعودية تعيش ثورة فكرية تنتصر فيها للحداثة ووسطية الإسلام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إيران تعيش وتشهد كل القيم الظلامية المعتمة وتطبقه في سياستها، موضحًا أن إيران لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية ولا يجوز التعامل معها بصفتها الدولة الوحيدة المساندة لفلسطين والشعب الفلسطيني.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشيء الوحيد الذي يجعل أحد يؤيد بها إيران إما أن تكون قفاز في يد إيران أو شراب في رجل إيران"، مؤكدا أن إيران دولة دينية مثل إسرائيل وتعيش على إعدام المعارضة والمظاهرات تشهد قمع وقتل، فضلا عن إجبار السيدات على ارتداء الحجاب.

ثورة فكرية سعودية

وتابع: "على العكس من إيران، تعيش السعودية ثورة فكرية وتراجع فكر الوهابية وبها حالة انتصار للمرأة وإحياء للفن والثقافة والترفيهية في الفترات الأخيرة، مؤكدا أن النظام السعودي يصنع تحول لانتصار للقيم العصرية والإسلام الوسطي والحداثة.

حزب الله تنظيم قوي

ولفت في سياق آخر إلى أن لبنان يتعرض خلال الفترة الحالية لغارات إسرائيلية وعدوان إسرائيلي همجي وإجرامي على جنوب لبنان ووصل لشمال لبنان، مضيفا: "كأن الأيام تكرر نفسها وكأن الأيام الأولى في حرب غزة تتكرر، والقصف والغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والقصف يصل للضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد أن حزب الله تنظيم قوي ولديه مخزون كبير من الصواريخ والاسلحة ويمكن أن يستدعى من مخازنه في سوريا، منوها بأن حزب الله يقصف ويرشق إسرائيل بالصواريخ، وهي أمور تجعل الإسرائيليين في حالة فزع وخوف، موضحًا أنه بإطلاق حزب الله بصاروخ باليستي رأى أنصار حزب الله بأنها ضربة موجعة وفوز خطير كبير، مشددًا على أن الصاروخ لم يصل إلى المكان ولكن تم ضربه في السماء.

وشدد إبراهيم عيسى، على أنه في لبنان كما في غزة لا ملاجئ أو مخابئ، موضحًا أن الأموال التي أنفقتها حماس في بناء الأنفاق كان من الأولى أن يتم صرفها لبناء الملاجئ، مؤكدا أن لبنان يعاني من أثار مدمرة جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.