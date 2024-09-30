إبراهيم عيسى: فتح مصر الباب أمام الهجرة غير الشرعية دون ضابط "خطر جبار"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك مخاطر على الاستقرار الموجودة في مصر منها ظواهر الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "هناك فرق بين الهجرة غير الشرعية واللجوء السياسي والإنساني ولا يجوز الخلط بينهما".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهجرة غير الشرعية لمصر خطر جبار، منوهًا إلى أن هذه الهجرة تصنع عشوائيات وهو خطر يداهم المجتمعات، موضحًا أن هناك حديث دائم عن خطورة الهجرة من الريف إلى المدينة ولا بد أن نقف أمام الهجرة غير الشرعية.

وتابع: "مصر تستضيف وتقبل هجرة غير شرعية تأتي بمشاكلها وأزماتها.. هناك من يؤيد الجيش السوداني وآخر يؤيد الدعم ومن سوريا جاء من يؤيد النظام ومن يعارضه".

وأشار إلى أن مصر استقبلت الملايين من الهجرة غير الشرعية دون أن تكون مستعدة على أي نحو، وهم يمثلون ضغط على الاقتصاد المصري، مردفا: "اللاجئون في مصر لا يتعدون بضعة آلاف طبقا لمفوضية اللاجئين"، منوهًا بأن الخطر الحقيقي في أن المهاجرين يعيشون في مصر مع اختلاف توجهاتهم السياسية.

إبراهيم عيسى: عدد هائل من المهاجرين إسلاميين والتيارات السياسية في مصر مراهقة

ونوه إلى أن عدد هائل من كتل المهاجرين القادمة من ليبيا والسودان وسوريا وغزة هم تيار إسلامي، وتساءل قائلًا: "معظم اللي هربان من بشار الأسد هيكون هربان ليه؟".

وشدد، على أننا أمام مشهد خطر على الاستقرار، مؤكدًا أن التيارات السياسية في مصر مراهقة للغاية وتحتاج إلى خبراء في المراهقة لمعالجة مراهقتهم السياسية، موضحاً أن المراهقة السياسية أخطر مرحلة على الشعوب أخطر من مراهقة البشر، ومصر منحصرة بين المراهقة السياسية والتصابي السياسي.

وأوضح أن الفوضى العبثية تخدم المتطرفين والإرهابيين، مؤكدًا أن مصر أمام تيار "مهيج" وهم الإخوان والسلفيين والتيار الإسلامي السياسي واستحضار المشاعر لتجنيد للمشاعر والأفكار ومن ثم تجنيد الأفراد، وهدف تيار الإسلام السياسي من اللحظة الأولى هو التهييج السياسي، والتيار الآخر هو التيار "المهرج"، وهو الذي يتحدث عن الانتصار للبنان وغزة وهو ما يمكن وصفه أننا أمام تيار مراهق ومهرج ولا يعي أولويات الدولة ولا لاستقرار الوطن، وتابع: "هما وجهان لعملة واحدة ويهددون استقرار الدولة".