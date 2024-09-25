إبراهيم عيسى يكشف سبب عدم تحرك الجيوش العربية للدفاع عن لبنان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه منذ أول ما تم قصف لبنان والغارات على مئات المواقع في جنوب لبنان بدأ البعض يتحدث عن دور الدول العربية وعدم تحرك الجيوش العربية، قائلًا: "ده كلام تدليس.. إخفاء للحقيقة ومراوغة"، موضحًا أن ميثاق الدفاع المشترك هو اتفاق بين الدول العربية وليس الميليشيات.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حزب الله ميليشيا مختطفة للدولة اللبنانية والشعب كما أن حماس مليشيا تختطف قطاع غزة وقرار الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حزب الله اختطف رأي الدولة اللبنانية ودخلت الحرب وهي من اختارت الحرب وليس إسرائيل.

وتابع ابراهيم عيسى: أن حزب الله هو الذي بدأ الحرب ولم يستأذن الشعب اللبناني الذي يتعرض للضرب والقصف والتدمير والنزوح والذي يقتل خلال الفترة الحالية من الاحتلال الاسرائيلي.