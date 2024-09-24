إبراهيم عيسى: الأحزاب في مصر لا تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن الديمقراطية شيء مكتسب يأتي بالفكر والخبرات، مشددًا على أن كل المجتمعات مهيئة للديمقراطية وينفع بها، والديمقراطية ليست غربية ولكنها إنسانية.

الديمقراطية شيء مكتسب

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "نحتاج فقط تأهيل الدولة والمجتمع للديمقراطية، الأحزاب السياسية في مصر ليست ديمقراطية، دائمًا ما يتحدثون عن الديمقراطية وهي أقوال لا أفعال"، منوهًا بأن هناك إنشقاقات داخلية وطريقة الانتخابات في الأحزاب السياسية المصرية.

وأوضح أنه لابد أن ننظر للتعامل بين أفراد وعناصر الأحزاب المختلفة والمؤيدة وهناك حالة من الخلافات والفصل بالمؤسسة الحزبية والانشقاقات الداخلية تؤثر على أداء الأحزاب، متابعًا:"الأحزاب السائدة في مصر تدعو للديمقراطية ولكن في أغلبها يسارية وقومية وقائم على وجود فرد في زعامه شخص".

ونوه بأن الأحزاب اليسارية في أغلبها وفي سعيه لا يتحدث عن الديمقراطية وفقط يتحدث عن الانتخابات، موضحًا أن هناك أحزاب شيوعية في الدول الليبرالية ولا يوجد أي حزب ليبرالي في الدولة الشيوعية، والليبرالية العلمانية والمدنية تقبل بوجود أحزاب شيوعية بها.