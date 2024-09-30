مصر تعرب عن قلقها بعد قصف مقر سفارة الإمارات في الخرطوم

أعرب السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، عن قلق مصر إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، بما في ذلك تعرض مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم للقصف، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي توفر الحماية والحصانة لمقار البعثات الدبلوماسية، وتنص على حرمتها في جميع الأوقات.

وإذ تعرب مصر عن استنكارها لهذا الحادث، وتؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية.