انتظام الدراسة ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية

قال الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، إن الدراسة انتظمت بجميع البرامج من اليوم الاول وتم اعلان الجداول وتوزيع الطلاب على جميع السكاشن وفق الجداول المعده من قبل شئون الطلاب ببرامج الجامعه الأهلية.

وأعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، إنه تم اغلاق باب التقديم لجميع البرامج بجامعة جنوب الوادى الاهلية اعتبارا من يوم الخميس الماضى وتم توقيع الكشف الطبي بالنسبة للطلاب الجدد المقبولين بجميع البرامج وفقا للجدول المحدد سلفا بمركز (صحتك) بالجامعة لاول مرة.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، بجولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، بحضور عمداء كليات الحقوق والتجاره واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتابع عكاوي تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والانشطة الطلابية.

واطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل و المكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في اطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب واضاف ان الجامعة لديها خطة انشطة طلابية متنوعة على مدار العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

تخفيض رسوم الكشف الطبي:

وقرر رئيس الجامعة، تخفيض رسوم مقابل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المدن الجامعية من ٢٥٠ جنيه الى ١٧٥ جنيه فى بادرة طيبه من رئيس الجامعة لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم.

ونوه رئيس الجامعة أن مواعيد اجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات الجامعة بالمدن الجامعية اعتبارا من غدا السبت ٢٨ سبتمبر حتى الخميس ٣ أكتوبر على النحو المبين بالجدول المرفق.

وأوضح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالنسبة للطالبات بمبنى ( أ ) وبالنسبة للطلاب بمبنى ( ن ) من الساعة التاسعه صباحا وحتى الساعه السادسه مساء.

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الاهلية ( برنامج العلوم الإدارية ) عدد الطلاب ١٢٠ طالب وطالبه.