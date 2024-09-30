زوجة مؤمن زكريا تصل النيابة بسبب أعمال سحر لزوجها

وصلت منذ قليل، ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق إلى نيابة الخليفة، وذلك لسماع أقوالها في واقعة أعمال السحر المفبركة لزوجها.

وكشف المتهم الرئيسي بفبركة واقعة العثور على سحر للاعب مؤمن زكريا، أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، أنه نفذ مخططه بقصد تحقيق الربح المادى من وراء الفيديو المفبرك.

وأضاف المتهم الأول عامل، إنه اختلق الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله".

القبض على المتهمين فى واقعة سحر مؤمن زكريا

وشرح المهم أنهم أحضروا صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكاتبوا عليها طلاسم وعبارات غير مفهومة، وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وتم دفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة بهلكونهما شخصيات رياضية مشهورة، وإدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة،

وأشار المتهم بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، أن هدفه الأول تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.