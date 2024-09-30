احذر .. آلام الكتف علامة للإصابة بنوع شرس من السرطان

سرطان الرئة .. كشف الأطباء أن صدور حشرجة مستمرة من الصدر والنزيف الفموي وفقدان الوزن بدون سبب، هي بعض من العلامات الأكثر شهرة لسرطان الرئة .

وبحسب صحيفة "ديلي مسل" البريطانية، أضاف الأطباء إلى القائمة السابقة آلام الكتف والذراع والتي يمكن أن تكون أيضًا علامة خفية على إصابتك بالمرض الذي يقتل نحو 35 ألف في بريطانيا فقط كل عام، أي ما يقرب من 4 أشخاص كل ساعة.

ويطلق الباحثون على هذا الشكل من المرض اسم ورم بانكوست، والذي يحدث عندما يتطور السرطان في الجزء العلوي من الرئة، وخاصةً في الخلايا المبطنة للمجرى الهوائي.

ويمكن للورم المتنامي أن يبدأ في الضغط على الأوعية الدموية والأعصاب التي تمتد إلى الكتف والذراع، مما يسبب إحساسًا مؤلمًا في الطرف، كما يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل أخرى مثل تغيرات في العين أو عدم القدرة على التعرق على جانب واحد من الوجه.

رام بانكوست هي شكل غير شائع من سرطان الرئة، يصاب بها واحد فقط من كل عشرين شخصًا مصابًا بالمرض، أي ما يعادل نحو 2500 بريطاني كل عام.

يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة حيث يتم تشخيص حوالي 50 ألف حالة سنوياً، وهو ما يمثل 13% من جميع حالات السرطان الجديدة سنوياً.

ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة لمدة تزيد عن عشر سنوات مريض واحد فقط من بين كل عشرة مرضى يتم تشخيص إصابتهم بهذا المرض.

ويجد الأطباء صعوبة في تشخيص هذه الأمراض، لأنها في مراحلها المبكرة التي يمكن علاجها أكثر لا تظهر بسهولة في الفحوصات، بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الأعراض غير العادية مثل آلام الكتف والتغيرات في الوجه يمكن أن تجعل الأطباء يشكون في أن حالة أخرى، وليس السرطان، هي السبب.

كما هو الحال مع معظم أشكال السرطان، يختلف علاج أورام بانكوست اعتمادًا على الموقع الدقيق وحجم السرطان.

غالبًا ما تكون الجراحة لإزالة الورم صعبة، إذ تتطلب استخراج العديد من الأضلاع واستبدال الأوعية الدموية الرئيسية بأنابيب اصطناعية.

وقد يحتاج المرضى أيضًا إلى الخضوع لعلاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي كبديل أو مقدمة للجراحة لتقليل حجم الورم.

في حين لا ينبغي تجاهل الأعراض المستمرة لورم بانكوست، فإن العلامات الرئيسية لـ 95 في المائة من الحالات تتعلق بالجهاز التنفسي أو التأثير على الصحة العامة.