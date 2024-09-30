ناصر منسي: أتمنى الانضمام للمنتخب.. جوزيه جوميز يناديني بالأسطورة

قال ناصر منسي نجم نادي الزمالك، إنه يتمنى الانضمام ل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن أتمنى التواجد في منتخب مصر، لكنها وجهة نظر الجهاز الفني، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت.

واختتم ناصر منسي: أثق من قدرتي على صنع الفارق في خط هجوم الفراعنة، وأتمنى أن أكون إضافة للمنتخب".

جوزيه جوميز يناديني بالأسطورة

قال ناصر منسي نجم نادي الزمالك، إن جوزيه جوميز مدرب كبير، وأوجه له الشكر على ثقته فيّ ومنحي الثقة، خاصة وأنه دائمًا يناديني بالأسطورة.

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن لاعبي الزمالك هم من أحرزوا السوبر ولس ناصر منسي فقط، وجميعهم كانوا رجال، وحمزة المثلوثي وزياد كمال من أقرب اللاعبين لي، والجميع أخوتي.

وتابع ناصر منسي: شيكابالا قائد ويقف في ظهري ويساندني، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا، والحمد لله حدث وحصدنا لقب البطولة.