كيفية استخدام الدم لتحديد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

قال باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد إنهم ابتكروا اختبارًا يمكن أن يساعد في تحديد خطر إصابة الشخص المتزايد بالسكتة الدماغية من خلال فحص الدم، وتبين أنه عندما يزيد خطر الإصابة بهذا المرض، فإن محتوى أحد البروتينات في الدم يزداد.

نحن نتحدث عن بروتين خاص يحدد مجموعة المخاطر، وبادئ ذي بدء، يتعلق الأمر بالنساء، ولكن يمكن أن تحدث مشكلة مماثلة عند الرجال، ويشير الأطباء إلى أن النساء اللاتي يعانين من ارتفاع مستويات الدم في الدم أكثر عرضة بنسبة 56% للإصابة باضطرابات دماغية حادة ولذلك، إذا تم اكتشاف زيادة في محتوى هذا البروتين في الدم، فيجب عليك دق ناقوس الخطر - فقد يشير ذلك إلى مشاكل صحية في هذا المجال.

وسمحت هذه المعرفة للعلماء بتطوير اختبار يحلل تركيبة الدم لوجود هذا البروتين، تزيد المستويات المرتفعة من بروتين معين في الدم من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 56٪.

حتى الآن، تم اختبار الاختبار على النساء فقط، ويعتزم العلماء في المستقبل إجراء اختبارات على الرجال أيضًا لفهم ما إذا كان هذا البروتين يعمل أيضًا على أجسامهم أو ما إذا كانت هناك أي اختلافات في عمله.

وأظهرت التجارب أن النساء اللاتي تعرضن لسكتة دماغية في الماضي كان لديهن بروتين محدد في دمهن يبلغ 1.86/1 ملجم من الدم، بينما النساء اللاتي لم يتعرضن للسكتة الدماغية كان لديهن 1.8/1 ملجم من الدم.

ويشير العلماء إلى أن نمط الحياة يعد أيضًا عاملاً مهمًا يؤثر على خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، كما أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بهذا المرض.