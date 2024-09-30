رئيس عربية النواب: كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة تاريخية للحفاظ على أمن الوطن

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بالتاريخية والحاسمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى مؤكداً أنها تضمن العديد من رسائل طمأنة للمصريين خاصة في ظل الاوضاع المحيطة بنا .

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحظى بمكانة مرموقة إقليمياً وعربياً ودولياً وتتبع سياسة متوازنة وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي من أن المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص علي توازن سياستنا موضحاً على ثقة الشعب المصرى العظيم فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية علي حماية أمن مصر وأن مصر تعي جيداً خطورك الأوضاع في المنطقة والتعامل بحكمة مع ما يحدث حيث قال الرئيس السيسي : أننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلادنا والمنطقة ما امكن وأن مصر تبذل جهوداً حثيثة وإتصالات مكثفة من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي علي غزة ولبنان والتحذير من إتساع رقعة الصراع الإقليمي في المنطقة

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر حذرت منذ السابع من أكتوبر وإستمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة من إتساع دائرة الصراع في المنطقة والذي يؤدي إلي توترات إقليمية مطالباً من المجتمع الدولي الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر تجاه الأحداث الراهنة بالمنطقة لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة