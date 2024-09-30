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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

من هو نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله؟

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

 أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الإثنين، إن الجماعة ستعين أمينًا عامًا جديدًا خلفًا لحسن نصر الله في أقرب فرصة وتعهد بمواصلة الحركة القتال ضد إسرائيل.

 

 وخطاب قاسم الذي استمر 19 دقيقة وبثه التلفزيون هو الأول من قبل قيادي كبير بحزب الله، منذ مقتل نصر الله، الجمعة، في غارة جوية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن قاسم وفق ما أوردت وكالة رويترز:

 

 هو شخصية مخضرمة في الجماعة، ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

عين نائبًا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية، التي تأسست عام 1974.

 ترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.

شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله.

 ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

 عندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزة، قال في يونيو إن قرار حزب الله هو عدم توسيع نطاق الحرب ولكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.

 كان منسقًا عامًا لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.

 ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية، وهو متزوج ولديه 6 أطفال.

 

 

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