السفير نبيل حبشي والمديرة الإقليمية لليونسكو يناقشان تطوير المبادرات الثقافية

لصالح المصريين بالخارج..

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، لبحث التعاون المشترك في مجالات عمل المنظمة بمصر.

ناقش اللقاء كيفية تعزيز العلاقات بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من خلال الحوار بين الثقافات في إطار المبادرة الرئاسية "احياء الجذور Nostos".

كما تناول اللقاء استكمال العمل والتعاون بشأن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتي تستهدف ابناء المصريين بالخارج، فضلا عن بحث أوجه التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "اليونسكو" الخاصة بشبكة المدن التعليمية.

وخلال اللقاء، أعرب السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن اهتمامه بالتعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" لما لها من أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين شعوب مصر وقبرص واليونان، حيث أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهم والتي من شأنها تحقيق التواصل الذي يمثل أحد عناصر القوى الناعمة المصرية.

وأكد السفير نبيل حبشي أهمية أيضًا البناء على ما تم من تعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث وتعريفهم بجذورهم المصرية.