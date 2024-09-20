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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير نبيل حبشي: الجالية المصرية في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين

السفير نبيل حبشي،
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التزام الدولة المصرية برعاية مصالح المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد أولويات  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

 

واستعرض السفير نبيل حبشي، السياسة الخارجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية الدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي يقيمون فيها.

 

 احتياجات المواطنين المصريين بالخارج

 

وقد شدد نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية تقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستويات الجودة والسرعة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد دمج وزارة الهجرة والمصريين في الخارج مع وزارة الخارجية منوهاً إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتحديثها بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

 

 مقترحات وآراء المواطنين في الاردن

 

واستمع السفير نبيل حبشي إلى مقترحات وآراء المواطنين في الاردن حول الخدمات المقدمة لهم من السفارة، وأكد على حرص الوزارة على دراسة هذه المقترحات بما يعزز التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج. وأضاف أن الجالية المصرية في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تربط مصر بالأردن.

 

اهتمام الدولة المصرية بالتواصل مع أبنائها في الخارج

 

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتواصل مع أبنائها في الخارج، حيث قام السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٨ سبتمبر بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عَمان، حيث التقى بعدد من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

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