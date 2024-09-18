الخميس 19 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير نبيل حبشي يعقد لقاءً مع عدد من المواطنين المصريين في الأردن

لقاء السفير نبيل
لقاء السفير نبيل حبشي بالجالية المصرية بالأردن



في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتواصل مع أبنائها في الخارج، قام السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٨ سبتمبر بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عَمان، حيث التقى بعدد من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية برعاية مصالح المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد أولويات  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ضوء تكليفات القيادة السياسية، كما استعرض سيادته السياسة الخارجية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية الدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي يقيمون فيها.

وقد شدد نائب الوزير على أهمية تقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستويات الجودة والسرعة، تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد دمج وزارة الهجرة والمصريين في الخارج مع وزارة الخارجية منوهاً إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير تلك الخدمات وتحديثها بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، استمع السفير نبيل حبشي إلى مقترحات وآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم من السفارة، وأكد على حرص الوزارة على دراسة هذه المقترحات بما يعزز التواصل بين الدولة وأبنائها بالخارج. وأضاف أن الجالية المصرية في الأردن تمثل جسراً حضارياً يربط بين البلدين، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تربط مصر بالأردن.

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