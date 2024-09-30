الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

انطلاق برنامج الدورات النوعية المتخصصة للأئمة والواعظات والإداريين بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "أهمية اللغة العربية" من معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل ، وتعد نتاجًا للعمل الجماعي المشترك الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ هويته ووسطية واستنارة فكرِه، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة ، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية باللغة العربية.

تتضمن فعاليات برنامج الدورات النوعية المتخصصة للأئمة والواعظات والإداريين عددًا من المحاضرات المتميزة التي يحاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يستهدف المعسكر تدريب (٧٠) إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف من (١٢) مديرية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، كما يتضمن المعسكر العديد من البرامج العلمية والتثقيفية والترفيهية، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

الجريدة الورقية