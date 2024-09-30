الأوقاف: افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة القادمة 4 أكتوبر 25 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 245مسجدًا، منها198مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 47 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12326 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 443 مليون جنيه.

ففي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد روض سلمى، عزبة روض سلمى، مركز أبو حماد، و مسجد مندلية الصغيرة، قرية مندلية الصغيرة، مركز كفر صقر، و مسجد آل حمادة الكبير، مركز فاقوس، و مسجد الأنصار، قرية الزوامل، مركز بلبيس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة أبو حميد ، منقباد، مركز أسيوط، و مسجد أبو بكر الصديق، نجع مبارك، مركز ديروط.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، عزبة الفالوجا، قرية الحاجر، مركز كفر الدوار، و مسجد الرحمن العموري، قرية الوفائية، مركز الدلنجات، و مسجد الإيمان، قرية قافلة، مركز أبو حمص.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد التقوى الزراعوة، ترسا، سنورس، و مسجد الفاروق عمر، عزبة جبريل الربيعي، طامية أول، و مسجد السبيل، دمشقين.

وفي مديرية أوقاف أسوان تم إحلال وتجديد مسجد المريناب، قرية المريناب قبلي، مركز إدفو.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان، عزبة الحيط، القرعان، جرجا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية تم إحلال وتجديد مسجد اللواء كمال حسني، جانبية ثلاثة، أرض الشرطة، برج العرب.

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد عثمان أحمد رضوان، قرية سلاجة، مركز نجع حمادي، وصيانة وتطوير مسجد الروضة، حاجر الجبل، دندرة، و مسجد السلام، عرب العزازية، حاجر الجبل، الترامسة، و مسجد النور، خور أبو عايد، العركي، فرشوط، و مسجد سعد الأكبر، الحاج سلام، فرشوط.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الجديد، قرية السحالة، مركز أبو قرقاص، وصيانة وتطوير مسجد الصالح، منشأة حلفا، مركز العدوة.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، قرية العباسي، بلطيم، وصيانة وتطوير مسجد عصام الدين، القن، سيدي سالم.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، قرية الفهميين، الصف.