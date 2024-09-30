رابطة العالم الإسلامي تُشيد بدعم السعودية للفلسطينيين

أشادت رابطة العالم الإسلامي، الأحد، بقرار المملكة العربية السعودية حول تقديم دعم مالي شهري للفلسطينيين للمساعدة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه.

رابطة العالم الإسلامي تشيد بدعم السعودية للفلسطينيين

ونقلًا عن وكالة الشرق الأوسط، فقد أشاد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين بهذه المبادرة التاريخية، وقال إنها تنبع من مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية.

وأشار العيسى إلى أن هذه المبادرة تعبر عن تضامن المملكة التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني، وخاصة للتخفيف من الآثار الكارثية الناجمة عن الانتهاكات المروعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر العيسى، نيابة عن رابطة العالم الإسلامي ومجالسها وهيئاتها وجمعياتها الدولية، عن تقديره للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة في غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج هناك.

وأضاف أمين عام رابطة العالم الإسلامي أن "المملكة العربية السعودية استطاعت توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة من خلال رئاستها للجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية الإسلامية المشتركة بدعم الفلسطينيين ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه".

وقال إن ذلك أدى إلى اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين والمطالبة بقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وقال العيسى "جزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية خير الجزاء"، متمنيا للمملكة العربية السعودية الأمن والرخاء.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية على إعطاء أقصى قدر من الاهتمام للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بعد بدء الأزمة، تم توفير كل الجهود الممكنة لمواجهة الأزمة في فرنسا وتجاوز الوضع الإنساني الحرج، مما يعني أنه قادر على توحيد الموقف العربي والإسلامي، هناك أزمة على رأس اللجنة الوزارية المخصصة للوحدة العربية الإسلامية الاستثنائية لدعم الحلفاء في فلسطين ومنع العدوان الإسرائيلي على فرنسا والتغلب على الغزو، والذي أدى إلى اعتراف العديد من الدول الصديقة بدولة فلسطين، ويرغبون في أن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل الحق في الأمم المتحدة.