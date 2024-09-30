تطهير 67 مأخذ بمحطات مياه الشرب الكبرى والصغرى بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنطلاق حملات أعمال تطهير ماخذ محطات مياه الشرب الكبرى والصغرى والتى تتمثل فى محطات مياه الشرب السطحية والنقالى والمدمجة، والذى يتم بشكل دورى ومستمر.

واضاف أن عملية التطهير تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والحشائش والجزر الطينية والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة والتي تؤثر على سحب المياه وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها بالاضافة الى المتابعة بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق كدار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية المطلوبة لها للتأكد من مدى صلاحيتها وضمان جودتها الصحية والمذاقية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة

ولفت المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أنه تم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر2024 تطهير 67 مأخذ بمحطات المياه السطحية والتى يبلغ عددها 13 محطة، و54 محطة مياه نقالى ومدمجة بجميع افرع المحافظة، حيث تم تطهير 8 ماخذ مياه بمحطات دار السلام، و9 بفرع جرجا و11 بمحطات مياه سوهاج و14 بفرع اخميم وعدد 4 ماخذ بمركز المنشاه وعدد 8 بمحطات مياه ساقلتة و3 بفرع المراغة و5 طهطا و1 طما و1 جهينة و1 البلينا، وذلك من خلال 8 افراد غطس مدربين على عمليات الغوص، بالاضافة الى توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وأمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب