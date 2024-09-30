رئيس مياه البحر الأحمر يتابع سير العمل بمحطة اليسر بالغردقة

تفقد المهندس أحمد شعبان، المكلف بمباشرة مهام واختصاصات رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر صباح اليوم محطة اليسر لتحلية المياه لمتابعة سير العمل مؤكدا علي الإلتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل المحطة، ومتابعة أعمال صيانة الكهرباء مع شركة شنايدر

كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، مؤكدًا الالتزام بالمعايير القياسية والصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين .

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها، ومشيرة إلى أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

وتدعو الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، قد انتهت من إجراء الاختبارات التحريرية لوظائف قارئ ومحصل ووظيفة محاسب

حيث يتم اجراء الاختبارات بمركز تدريب الشركة تحت إشراف كامل على لجان الاختبارات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمرت الاختبارات التحريريه على مدار يومين .