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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41 ألفا و615 شهيدا

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و615 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلين في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة

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سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

 

وأضافت المصادر، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96 ألفا و359 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، أسفرتا عن استشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة 108 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلين في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - باستشهاد أربعة مواطنين في منطقة الحكر بدير البلح، بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 أشهر و5 أعوام، وذويهما.

 

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41595 مواطنا، وإصابة 96251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

السعودية تعلن تقديم دعم مالي للفلسطينيين

أعلنت السعودية مساء أمس الأحد أن المملكة ستقدم دعما ماليا شهريا للفلسطينيين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "استمرارا للعناية الكريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشعب الفلسطيني، وحرصا منهما على تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنها القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

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