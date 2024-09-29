الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

txt

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

txt

3 شهداء في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، فيما أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية شمال غرب خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا، وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مواد متعلقة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

3 شهداء في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة الهرمل ومحيطها

الحكومة اللبنانية: الاحتلال نفذ 216 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية

حزب الله: لا صحة لادعاءات الاحتلال حول اغتيال أبو علي رضا

العدل الدولية: الولاية للنظر في قضية العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية (فيديو)

الجريدة الورقية