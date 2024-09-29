سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، فيما أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية شمال غرب خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا، وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.