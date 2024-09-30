الإثنين 30 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نقيب الفلاحين: انخفاض يصل لـ 150 جنيهًا في عداية الطماطم

عداية الطماطم
عداية الطماطم

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض تدريجيا، لافتا إلى أن أسعار الطماطم انخفضت نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأضاف عبدالرحمن أن عداية الطماطم تباع حاليا من 350 إلي 400 جنيه بانخفاض يتراوح من 100 الي 150 جنيهًا في العداية الواحدة ليباع كيلو الطماطم من 20 إلي 25 جنيهًا للكيلو بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 إلي 35 جنيهًا الأيام القليلة الماضية.

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طرح العروه الخريفي

وأشار أبوصدام أن سبب الانخفاض يرجع إلي ظهور طرح العروة الخريفية وبشائر العروة الشتوية المبكرة مما زاد المعروض مع قلة الطلب فبدأت الأسعار في الانخفاض بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم من عرض لها في المنافذ الحكومية باسعار تنافسيه وتشديد الرقابة علي الأسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الأسواق بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

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زراعة الطماطم

وأكد أبوصدام على أن تهافت المزارعين على زراعة الطماطم حاليا في العروة الشتوية سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر مع تحسن الأحوال المناخية وزيادة الإنتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب على شراء الطماطم، متوقعا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط.

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الجريدة الورقية