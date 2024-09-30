الزراعة تصدر طبعة جديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة ٢٠٢٤.

وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر الى لجنة مبيدات الآفات الزراعية على ما تقوم به من جهود مخلصة في مجال إدارة مبيدات الآفات في مصر للارتقاء بالإنتاج الزراعي، لافتا الى أن مكافحة الآفات تعد من أهم العناصر المؤثرة في عملية الإنتاج الزراعي، والتي تساعد في حماية إنتاجية المحاصيل وبالتالي تحقيق عائد مجزي للمزارع.



وأشار فاروق إلى أن عملية مكافحة الآفات شهدت تطورا كبيرا، نظرا لاستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة، والاستفادة القصوى من الوسائل الطبيعية والحيوية من خلال منظور بیئی و اقتصادی واجتماعي أو ما يطلق عليه المكافحة المتكاملة للآفات، الأمر الذي يتفق مع سياسة واستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى ان برامج المكافحة المتكاملة للآفات تهدف إلى الحفاظ على نشاط الأعداء الحيوية وعدم الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات على هذه المنتجات.



وقال إن استخدام وزارة الزراعة النظم المكافحة المتكاملة للأفات جاء كحصيلة للبحوث العلمية التي يتم إجرائها في مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية الأخرى، وذلك من خلال الفرق التي تبحث في بناء برامج مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التوائم مع تغيرات البيئة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الكتاب يعد دليلا إرشاديا لكل المهتمين بمكافحة الآفات الزراعية، وخاصة الأخوة الزراع ورجال الإرشاد الزراعي والباحثين في كافة مواقع البحث العلمي الزراعي.



ومن جهته أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية إتاحة حق المعرفة للجميع ودعم الوعي والإعلام بمنظومة إدارة المبيدات، لافتا إلى ان اللجنة قد وضعت ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من الإصدارات التي تهم العاملين في مجال مكافحة الآفات من الباحثين والدارسين وتجار المبيدات والمرشدين الزراعيين وجمهور الزراع والعاملين في صناعة المبيدات وكافة المهتمين بسلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة على المستوى القومي.

وأشار إلى أن هذا العمل "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية ٢٠٢٤"، يعد واحدا من أهم إصدارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي يضم كافة التفاصيل فيما يخص التوصيات بالمبيدات التي اثبتت تجارب التقييم الحيوي كفاءتها وفاعليتها إضافة إلى أمان هذه المبيدات النسبي على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي غير الحي، لافتا إلى انه تم في هذا الإصدار إضافة قيم ما قبل الحصاد (PHI) لكل مبيد على كل محصول وكذا قيمة أقصى متبقي مسموح به (MRL) وهو إنجاز غير مسبوق.