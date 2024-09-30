الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مسؤول لبناني: الوضع داخل صيدا صعب للغاية مع تدفق الآلاف من النازحين

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

أكد مدير خلية إدارة الكوارث في بلدية صيدا اللبنانية ، مصطفى حجازي إن الوضع داخل صيدا صعب للغاية مع استقبال آلاف النازحين .. مشير إلى تواجد حاليًا 6 آلاف نازح في أكثر من 22 مأوى، بالإضافة إلى المتواجدين في الشوارع والمساكن.

txt

وزير الخارجية الفرنسي: ندعم لبنان وشعبه وجيشه

txt

اجتياح بري خلال ساعات.. تطورات الوضع في لبنان بعد اغتيال نصر الله (فيديو)

وقال حجازي  في تصريحات صحفية الأمريكية اليوم  الاثنين  إن صيدا تعرضت لاعتداء غاشم أسفر عن فقدان أكثر من 50 شهيدًا وإصابة عشرات آخرين، ولا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض .. ونحن نبذل كافة الجهود بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني" .

وأكد أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع، حيث يتم العمل على تأمين المساعدات للنازحين قدر الإمكان، وتشمل هذه المساعدات المواد الغذائية ومواد التنظيف، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك، لا يزال هناك نقص في المواد الأساسية .

وأضاف "نواجه صعوبات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تعاني مؤسسات الدولة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، ولا تمتلك الكوادر البشرية والتقنية اللازمة"، مشيرا إلى أن الدعم الأساسي اليوم يأتي من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .

وأوضح حجازي أن صيدا لديها مشكلة في البنية التحتية، حيث تعاني المدينة من انقطاع الكهرباء وضغط كبير على الموارد الأساسية، مؤكدا الحاجة الماسة لتأمين المعدات ووسائل النقل والأدوات التكنولوجية، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير هذه المتطلبات.

على صعيد متصل ، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منظقة جوار النخل - قدموس ، شمالي صور ، كما شن غارة أخرى على بلدة بدياس قضاء صور.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا صباح اليوم غارة جوية مستهدفا منطقة الجبل الأحمر في بلدة حاروف ،كما نفذ غارة على بلدة برج رحال، 

وفي مرجعيون ، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على الخيام.

مواد متعلقة

وزير الخارجية الفرنسي: ندعم لبنان وشعبه وجيشه

اجتياح بري خلال ساعات.. تطورات الوضع في لبنان بعد اغتيال نصر الله (فيديو)

إسرائيل تقتل قائد حماس فتح شريف أبو الأمين في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف أهدافا تابعة لحزب الله شرق لبنان

نشرة التوك شو.. حل لغز سحر مؤمن زكريا وتواصل العدوان على لبنان

فرنسا: مقتل مواطن ثاني جراء الغارات الاسرائيلي على لبنان

مقتل ١٠٩ شخصا وإصابة ٣٦٤ جراء الغارات الاسرائيلية في لبنان

مدحت العدل يدعو الفنانين لإقامة حفل ضخم في الأوبرا لصالح لبنان (فيديو)
الجريدة الورقية