الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية الفرنسي: ندعم لبنان وشعبه وجيشه

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

 أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن فرنسا تدعم لبنان وشعبه وجيشه على الأصعدة كافة في ظل هذه الظروف الدقيقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي:

 وكان وصل جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي الجديد، مساء أمس الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
 وسيجري وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للبنان محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالوضع الراهن.

 وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو استقبلا جان نويل بارو في صالون الشرف في المطار.

 ووصل الوزير الفرنسي إلى لبنان بعد 24 ساعة من إعلان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

 ويعتزم وزير الخارجية التباحث مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي خاصة الإنساني، وفقًا لوكالة "رويترز".
 جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه فرنسا إلى "وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان"، مشيرة إلى أنها تعارض أي عملية برية في البلاد.

 وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الرسالة نقلها بارو الذي تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

 وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه اعتبر، السبت، أن الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"، مبديًا "قلقه حيال سلامة" الفرنسيين فيه، بينما لم تطلب الوزارة حتى الآن من رعاياها مغادرة لبنان.

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