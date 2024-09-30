اجتياح بري خلال ساعات.. تطورات الوضع في لبنان بعد اغتيال نصر الله (فيديو)

كشف محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي، أن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله؛ أحدث حالة كبيرة من الارتباك داخل حزب الله.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حزب الله يعمل على إعادة ترتيب صفوفه سريعا من أجل المواجهة والتصدي لإسرائيل التي تستعد حاليا لاجتياح بري في لبنان.

وتابع محمد سعيد الرز: هاشم صفي الدين يعتبر من المرشحين الأقوياء لخلافة حسن نصر الله في الأمانة العامة لحزب الله، وسيتم الاختيار بعد الاتفاق بين الجميع.

واختتم المحلل السياسي: هناك اختراقات داخل حزب الله بالفعل، ونعلم جميعا بأن إسرائيل ستقوم بعملية اجتياح بري في جنوب لبنان خلال ساعات أو أيام، مؤكدًا أن المستوى القتالي عند حزب الله لم يتأثر كثيرًا بعد اغتيال حسن نصر الله.