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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم فعاليات نموذج المحاكاة البنكي بالقري "تحويشة في بنك" بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

في اطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان ، وفي اطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات نموذج المحاكاة البنكي بالقري «تحويشة في بنك» بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية و بنك مصر بقري منية المرشد وبرنبال مركز  مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

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أوضحت  انجى اليمانى المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس أن نموذج المحاكاة البنكي يهدف إلى كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، وتشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات إنتاجية ذكية خضراء تدر دخلاً للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص عمل بالقري، مضيفة أن هذا النموذج يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.

وأضافت أن نموذج المحاكاة البنكى تقوم به الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، ويتضمن جناح الشمول المالي والمشروعات الخضراء الذكية، وجناح التدريب والتنمية، وجناح “معرض المصرية" لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، كدلك جناح لبرنامج نورة، وآخر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115، وجناح لفرع المجلس، بالاضافة الى جناح لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية، هذا إلى جانب الفاعلية التي نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر ضمن نموذج المحاكاة للكشف على العيون والعلاج والنظارات.

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