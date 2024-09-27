القومي للمرأة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويشكر القائمين عليه

أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل "برغم القانون" الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها فى حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية ، ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية.

وعبرت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام عن بالغ سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعى المجتمعى بها، مما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية فى دعم تمكين وحماية المرأة المصرية، وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره فى مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة، متمنية أن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التى تناقش قضايا المرأة.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني الى أن لجنة الرصد بالمجلس اصدرت تقريرا (مرفق) حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة ، و أبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.

و تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على المسلسل وعلى رأسهم الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز والمؤلفة نجلاء الحدينى ومخرج العمل شادى عبد السلام ، لاهتمامهم واقدامهم على تقديم هذا المسلسل الهام والهادف الذى يرصد معاناة المرأة فى حالة غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير أيضًا الى جميع بطلات وأبطال المسلسل ويشيد بأدائهم المتميز ، وعلى رأسهم الفنانة ايمان العاصى التى استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التى تواجهها فى حالة غياب الزوج.

يذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.