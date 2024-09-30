الشباب والرياضة تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشاء أندية السكان

نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية مميزة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء أندية السكان، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات البارزة في الوزارة.

شارك في الاحتفالية منال جمال الدين، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، چيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالإضافة إلى وكلاء وزارة الشباب والرياضة من مختلف المحافظات، وقدمت الإعلامية رانيا هاشم الاحتفالية.

أهداف أندية السكان

خلال الحفل، أكدت منال جمال الدين على أهمية برنامج أندية السكان في تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا السكانية، وأشارت إلى أن البرنامج يسعى لتفعيل دور مراكز الشباب في مصر من خلال التوعية بصحة الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

توسع البرنامج

تحدثت جمال الدين عن التوسع الذي شهدته أندية السكان خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد الأندية 431 ناديًا في 27 محافظة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن الأدوات والأساليب المستخدمة في البرنامج تشمل جلسات تفاعلية، بالإضافة إلى أنشطة مسرحية ورياضية، مثل "فريق نواة" و"فريق الشمندورة"، مما يعزز من فعالية التواصل مع الشباب.

إنجازات بارزة

استعرضت منال جمال الدين إنجازات البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، حيث استفاد منه أكثر من 1,259,980 شخصًا، كما شارك في البرنامج 15,037 مدربًا وموظفًا ومتطوعًا، تم تدريبهم على مختلف التقنيات.

من بين الإنجازات، تم تقديم 85 نصًا مسرحيًا من قبل فريق نواة، و35 أغنية لفريق الشمندورة، بالإضافة إلى أربعة أفلام قصيرة أعدها متطوعو أندية السكان. كما تم عرض إنتاجات مسرحية غنائية ومسلسل إذاعي لفريق نواة.

في ختام الاحتفالية، أعربت منال جمال الدين عن شكرها لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، مشددة على أهمية استمرار التعاون والتفاعل بين الشباب والمجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة.