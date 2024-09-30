محافظ أسيوط يشيد بالمنظومة الصحية وتواجد الأطقم الطبية بمستشفى أبوتيج

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى أبوتيج المركزي، وذلك ضمن خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم المستشفى من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.



واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد قسم الإستقبال العام والطوارئ ووجه بسرعة التعامل مع الحالات المتواجدة وتوجيهها إلى الأقسام العلاجية كما تابع الحالات المترددة على وحدة العناية المركزة، وغرفة العمليات ووحدة الحروق التي تم افتتاحها حديثاً وقسم العظام للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمة الطبية، ومدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل.



وتفقد المحافظ، معمل الكيمياء وغرف التعقيم المركزي ووجه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة لتقوم بعملها على أكمل وجه كما تفقد بنك الدم واطمئن على توافر مخزون من أكياس الدم وتفقد أيضا صيدلية الطوارئ واطمئن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأشاد أبوالنصر، بالمنظومة الطبية بالمستشفى وتواجد الأطقم العاملة من الأطباء والتمريض والإداريين فضلاً عن الإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه مؤكداً استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.



وأكد المحافظ، أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى المترددين عليها، وتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات الحكومية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

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