الزراعة تواصل تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الغربية تنفيذ فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث قام الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، برفقة زملائه بتشكيل لجان لمتابعة العمل في قرى ومراكز المحافظة.

فاعليات المبادرة

أولاً: قامت لجان المتابعة بزيارة جمعية اشناواي وكوم اشناواي بالإدارة الزراعية بالسنطة، بالإضافة إلى جمعيات سندسيس، القيراطية، المعتمدية، وعطاف بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى. تم خلال الزيارات متابعة سير العمل وانتظامه، مراجعة التشريعات والحيازة الزراعية، وأعمال حماية الأراضي. كما تم إجراء مراجعات دقيقة لعمليات صرف الأسمدة ومطابقتها مع الحصر الورقي والإلكتروني، بالإضافة إلى جرد المخازن والخزائن ومطابقة الأرصدة. وجرى المرور على الزراعات القائمة، خاصة محصول بنجر السكر لمتابعة حالته في بداية الإنبات، وأشرفت اللجان على تطهير المراوي والمصارف، مع التشديد على ضرورة منع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مثل قش الأرز والسمسم، وتحرير محاضر للمخالفين.

ثانياً: بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، قامت لجان المتابعة بمتابعة ميدانية صباحية ومسائية على مستوى المحافظة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية. وجرى توعية المزارعين بأهمية تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى سماد أو علف، مع تحرير محاضر للمخالفين.

ثالثاً: في إطار تفعيل الدور الإرشادي، تم عقد عدة ندوات إرشادية في مختلف مراكز المحافظة. شملت تلك الندوات مواضيع متنوعة مثل آلات إعداد التربة، دودة الحشد، إدارة الأراضي والمياه، تأثير التغيرات المناخية على الزراعات الشتوية، ترشيد استخدام المياه، والاستفادة من المخلفات الزراعية عبر تدويرها.

رابعاً: في الجانب الرقابي، قامت لجنة الرقابة على الأعلاف بالتعاون مع مباحث تموين طنطا بالمرور على محلات الأعلاف في منطقة نواج، وتم تحرير محاضر لعدم وجود تراخيص والاشتباه في صلاحية الخامات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خامساً: وضمن جهود الوزارة لدعم المزارعين استعداداً للموسم الشتوي 2024-2025، تواصل مديرية الزراعة أعمال تطهير المساقي والمصارف الخاصة في مراكز المحافظة، مثل مساقي منطقة السجاعية بمركز المحلة الكبرى.

سادساً: تابعت لجان حماية الأراضي الإجراءات المتخذة حيال التعديات والإزالات في نواحي مركز المحلة الكبرى والسنطة، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ومحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي.