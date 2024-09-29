رئيس جامعة بنها يشهد أداء تحية العلم بكليتي الزراعة والطب البيطري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مراسم أداء تحية العلم في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بكليتي الزراعة والطب البيطري، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



والتقى رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مشيداً بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.



وخلال جولته افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى ومرافقوه معرض الأنشطة الطلابية والذي نظمته بكلية الزراعة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأشاد رئيس الجامعة بمحتويات المعرض المختلفة، مطالبا الطلاب بضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة وذلك لصقل مهاراتهم وقدراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تنتهج خطط استحداث برامج جديدة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030م، واستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرا الى ان البرامج الجديدة تتماشي مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.