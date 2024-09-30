فاروق جعفر : الزمالك كان بمقدوره حسم السوبر الأفريقي بالوقت الأصلي حال المزيد من الدقائق

علق فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق على فوز الأبيض بلقب السوبر الافريقي على حساب غريمه التقليدي الاهلي في اللقاء الذي أقيم بالسعوديه بينهما الجمعة الماضي وانتهى بركلات الترجيح.

وتابع خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "وسام أبوعلي لم يحظ بمساعدة الأطراف أو الوسط، كان من الصعب أن يسجل الأهلي في شباك الزمالك في ظل ابتعاد اللاعبين عن حالتهم المعروفة، بينما تفوق الزمالك دفاعيًا، ومعدل اللياقة البدنية تراجع بشكل واضح للاعبي الأهلي".

وزاد: "لاعبوا الزمالك عندما وجدوا الأهلي في هذه الحالة كانوا يسعون وراء الفوز بكل قوة وبعد التعادل كان من الممكن تحقيق الانتصار لو امتد وقت اللقاء، وفي النهاية كان من الوارد فوز اي فريق خلال الـ90 دقيقة، وعجبني بنتايك من صفوف الزمالك في هذه المباراة".

وتابع: "كولر دائما يتأخر في التغييرات، أفشة لا يجيد النواحي الدفاعية، وكان يجب وجود عمرو السولية بدلا من اكرم توفيق، مع مشاركة رضا سليم في وقت مبكر من الشوط الثاني".

وأشار إلى أن محمد الشناوي لم يكن موفقا في ركلات الجزاء مطلقا رغم ان بعض الالعاب كانوا في متناول يديه، بينما محمد عواد كان أكثر تركيزًا ونجح في التصدى للعبة واحدة ساهمت في الانتصار".

وأوضح أن جوزيه جوميز جازف خلال اللقاء ونجح في الخروج بالتعادل، وفاز باللقاء في النهاية بركلات الترجيح.