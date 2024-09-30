بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب من الزمالك .. وهي المرة الأولى التي أراهم بتلك الصورة

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن الأهلي كان (مرعوب) من الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي، موضحا أن الفريق الاحمر ظهر متراجعًا طوال اللقاء، بينما قدم الزمالك مستوى جيد. مبديا في الوقت ذاته استيائه من الهجوم الشديد ضد لاعبي الأهلي على الرغم من تحقيقهم العديد من الانجازات مؤخرا ، وهو امر مثير للدهشه واصفا هذه المباراه بالاولى التي يرى خلالها الاحمر بهذا المستوى الفني الردئ.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "الزمالك كان في حاجة قوية لكأس السوبر الإفريقي، لو خسرها الأبيض كان سيتم اغلاق النادي لنهاية الموسم ولن يحقق أي شئ، هذه البطولة سوف تساعد في احياء مسيرة الأبيض من اجل المنافسة بكل قوة على الالقاب".

وأضاف: "لاعبي الزمالك كان لديهم اصرار على الفوز، وكل اللاعبين كان لديهم دوافع شديدة، ومحمد عواد كان بعيد عن الملعب وعبدالله السعيد وحسام عبدالمجيد وغيرهم كانوا نجوما في اللقاء، والمثلوثي وعمر جابر يكملان نفس الاداء من الموسم الماضي، بينما ناصر منسي لم يكن أحد يتخيل أن يسجل الهدف".

وأكمل: "ممدوح عباس هو وراء الفوز بالسوبر الإفريقي وايضا اللاعبين، وعباس سبب مشاركة محمود بنتايك في السوبر الإفريقي، لأنه كان وراء ضمه، وتحدث عباس بنفسه بأنه تم إنهاء مشكلة الجبهة اليسرى بعدما تحدث مع جوميز، وعرفنا في المباراة كيف تم انهاء المشكلة، بعد مشاركة اللاعب المغربي، والرجل يستحق الشكر وهو الجندي المجهول، واللاعبين سيحصلون على على مكافآت كبيرة من جيبه الخاص".