فاروق جعفر : كولر سهل مهمة الزمالك في العودة بنتيجة السوبر الأفريقي بعد تغييرات أجراها لأهم لاعبيه

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهات الأهلي والزمالك دائما ستظل خارج التوقعات، والفريق الذي يستعد بقوة ويلعب بروح وحماس هو من يحقق الفوز، مشددا على أن الأهلي يمتلك عناصر جيدة لكنه لم يستعد جيدًا للقاء.

وقال جعفر خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "الأهلي لم يذهب سوى بكرات معدودة في الشوط الأول، والشوط الثاني انقلبت الأمور لصالح الزمالك الذي كان هدد مرمى الفريق الأبيض، والفريق الأحمر تأثر فنيًا بسبب عدة عوامل منها القناعة بالمكسب لدى العديد من الجماهير، بينما حضر الزمالك جيدًا للمباراة بنجاح واستطاع الفوز بالسوبر الإفريقي".

وأضاف: "جوميز قام بتجهيز لاعبيه جيدًا فنيا وبدنيا، ومباراة الأهلي والزمالك دائمًا تكون الأهداف من أخطاء، وناصر منسي نجح في استغلال خطأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ومحمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك كان من نجوم المباراة رغم انضمامه منذ فترة قصيرة وقدم مستوى جيدًا، بينما عطية الله كان سببًا في استقبال الأهلي للهدف".

وأكمل: "كولر أخطأ في سحب مروان عطية بينما قرر الإبقاء على أكرم توفيق وهو يُعاني من الإصابة، والأخير لم يكن جيدًا، كولر فرغ وسط ملعب الأهلي وافتقد الاستحواذ بجانب الأخطاء الدفاعية الآخرى، والزمالك لم يستغل العديد من أخطاء الأهلي ولم يكن أحد يتوقع حدوثها خلال المباراة