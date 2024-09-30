غضب في الأهلي بسبب تسريب مران الفريق قبل السوبر

كشف الإعلامى خالد الغندور، أن هناك غضب كبير داخل النادي الأهلي بسبب تسريب فيديو لتدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"فيديوهات تمرين ليله المباراة الخاص بالاهلي كان مع جوميز مدرب الزمالك".

وتابع :"مران الأهلي الأخير كان مع بعض محللين السوشيال ميديا قبل مباراة السوبر الإفريقي".

وأختتم حديثه قائلًا:"وكان هناك تحقيق من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب هذا التسريب قبل مباراة السوبر".