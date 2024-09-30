رضا شحاتة: لا أحب منصب مدير الكرة.. لكن تواجده مهم في الأهلي

تحدث رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، عن أهمية منصب مدير الكرة الكرة في الأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

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وقال رضا شحاتة خلال برنامجه ستاد المحور:"الانضباط التكتيكي سبب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي".

وتابع :"منصب مدير الكرة مهم للغاية للأهلي ولكنني لا أحب هذا المنصب لأن اختصاصاته غيرة محددة".

وأختتم حديثه قائلًا:"منصب مدير الكرة غير موجود في الدوريات الأوروبية ولكن هناك مدير رياضي مسؤول عن كل شئ في النادي".