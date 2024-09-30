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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا شحاتة: لا أحب منصب مدير الكرة.. لكن تواجده مهم في الأهلي

رضا شحاته
رضا شحاته

تحدث رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، عن أهمية منصب مدير الكرة الكرة في الأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

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وقال رضا شحاتة خلال برنامجه ستاد المحور:"الانضباط التكتيكي سبب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي".

وتابع :"منصب مدير الكرة مهم للغاية للأهلي ولكنني لا أحب هذا المنصب لأن اختصاصاته غيرة محددة".

وأختتم حديثه قائلًا:"منصب مدير الكرة غير موجود في الدوريات الأوروبية ولكن هناك مدير رياضي مسؤول عن كل شئ في النادي".

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