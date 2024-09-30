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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصيلحى بخوض انتخابات السله على مقعد الرئيس

عمرو مصيلحى
عمرو مصيلحى

قرر عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السله خوض إنتخابات الإتحاد المصري لكرة السلة علي مقعد الرئيس والتى قرر اتحاد اللعبة فى اجتماعه الأخير عقدها يوم 15 نوفمبر القادم مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام .

 وعقد مجلس الإدارة جلس منذ ساعات تم خلالها تحديد موعد الانتخابات على أن يتم مراسلة الهيئات الرياضية أعضا الجمعيه العموميه بالموعد   وقرر عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد السلة،  خوض الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة السلة على مقعد الرئيس في يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يدخل عمرو مصيلحي الانتخابات في الفترة المقبلة، مع قائمة سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة.

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