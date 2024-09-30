الزمالك يقترب من حسم صفقة مدافع سيراميكا

إقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع مدافع سيراميكا كليوباترا أحمد بيكهام بعد الوصول إلى إتفاق نهائي مع إدارة ناديه.

وتوصل الزمالك لإتفاق مع سيراميكا بالحصول على مبلغ ٣٠ مليون جنيه بجانب إعارة أحد لاعبى الأبيض.

وحسم الزمالك خلال الساعات الماضية مع المدافع البرتغالي الجنسية جيفرسون كوستا لاعب أحد الأكاديميات بنادى بنفيكا البرتغالى.

وخضع جيفرسون كوستا لكشف الطبي أمس الأحد عقب وصوله إلى القاهرة لتدعيم خط الدفاع بصفقة أجنبية تحت السن، حيث أن اللاعب لا يزال سنه 19 عام.